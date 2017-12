The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY La OPJA se nutre del talento alcoyano para su concierto de Navidad La Orquesta de Aspirantes Jóvenes de la Provincia de Alicante actúa este miércoles en el Teatro Calderón con músicos que se forman en el Conservatorio Juan Cantó martes, 26 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (26/12/2017) La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante incorpora a aspirantes que cursan sus estudios en el Conservatorio Juan Cantó de Alcoy en el concierto de Navidad que ofrecen este miércoles en el Teatro Calderón. Fernando Villanueva, presidente del Rotary Club Alcoy, entidad organizadora del evento, destaca la calidad de los músicos alcoyanos que pertenecen a la OJPA y que han ganado premios internacionales como el reconocimiento Cum Laudem obtenido el pasado junio en Viena. En Hoy por Hoy Alcoy los músicos Elena García Francés, Vega Vañó Vicens, Silvia Pérez Soldevilla y los hermanos David, Luís, Víctor Andrés Antolí relatan su experiencia y su pasión por la música, en ocasiones poco reconocida. El concierto es a las 20 horas este miércoles 27 de diciembre en el Teatro Calderón. Las entradas están a la venta en taquilla y tiquet alcoy.