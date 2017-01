The examples populate this alert with dummy content

CONSECUENCIAS La oposición critica la gestión del temporal La Beniata sigue cortada hasta que quede garantizada la seguridad de uno de los dos carriles-La evaluación técnica concluye que no hay peligro en las filaes de Bisbe Orberá, pero plantea actuaciones para evitar problemas martes, 24 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (24/01/2017) Los grupos en la oposición se muestran críticos con las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno local para hacer frente a las consecuencias del temporal en Alcoy. El Partido Popular propone inspecciones previas para evitar el impacto de los temporales en la ciudad. Eduardo Tormo considera que al Gobierno le ha faltado previsión para dar respuesta a los problemas generados por la nieve, la lluvia y el viento. "Con un gobierno más previsor los efectos de temporal hubieran sido mucho menores, como ocurre en otras ciudades con temporales mayores". Los conservadores abogan por revisar el protocolo de emergencias y establecer revisiones preventivas, ante el riesgo de nevadas, de todos los elementos que pueden ser susceptibles de caídas o desprendimientos. El PP considera que los vecinos también deben implicarse revisando los elementos privados. El PP va a preguntar por las medidas que adoptó el Gobierno los días previos al temporal de nieve que venía anunciándose desde la semana anterior. Guanyar Alcoi califica de "desastrosa gestión" la llevada a cabo por el Gobierno. "No fue hasta el jueves a última hora de la tarde cuando el Gobierno organizó un grupo amplio dpara tratar de remitir los efectos de la nieve", señala Vicky Llácer en un comunicado de la colaición política. Pone el acento en "el estado de la ciudad y la falta de mantenimiento", como acelerador de las consecuencias sufridas. "Pedimos al Gobierno que exija a las Administraciones superiores que actúen de forma continuada y programada". Una de las consecuencias que sufre la ciudadanía es el corte de La Beniata, que sigue inaccesible a la espera de los informes técnicos que garanticen la seguridad de la apertura de, al menos, uno de los dos carriles. También preocupa la situación del margen izquierdo del río, sobre el que se sustenta la parte posterior de los antiguos edificios industriales del tramo final de la calle Bisbe Orberà, ahora reconvertidos en sedes sociales de filaes. La evaluación técnica por parte de técnicos municipales y de expertos en Geotecnia ha concluido con que "no hay peligro a la hora de poder ocupar los diferentes locales, si bien será necesario actuar de una forma inmediata para que el problema no sea de mayor envergadura", según han afirman en un comunicado conjunto las filaes Llana, Realistes, Abencerrajes, Muntanyesos, Andalusos. Por ello se van a tomar todas las medidas necesarias para volver a una situación de total normalidad.