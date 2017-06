The examples populate this alert with dummy content

REACCIONES La oposición critica los plazos y la gestión de la obra del puente de San Jorge Cuestionan que el proyecto se ejecute pese a los problemas de tráfico y temen las consecuencias de un eventual retraso viernes, 16 de junio de 2017 Todos los grupos en la oposición en el Ayuntamiento de Alcoy, a excepción de Ciudadanos, han criticado la gestión del Gobierno local en la reforma del puente de San Jorge, que permanecerá cortado durante dos meses desde el 26 de junio. El plazo de obras es una de las principales preocupaciones: el Partido Popular y Compromís aseguran que las previsiones anunciadas por el Gobierno apuntaban a un plazo de cuatro semanas de obras. Màrius Ivorra, de Compromís, sostiene que en reuniones previas el Gobierno “nos dijo que la duración de las obras rondaría las tres o cuatro semanas”. En la misma línea, Eduardo Tormo, del Partido Popular, lamenta haber pasado “de cortar el puente dos o tres semanas en el mes de agosto a cortarlo los meses de julio y agosto”. Los dos concejales no esconden su preocupación ante un eventual retraso de los trabajos, que prolongaría el cierre del puente al mes de septiembre, con la ciudad ya a pleno rendimiento. “El retraso afectaría negativamente a vecinos y comerciantes de una zona especialmente sensible como es el Centro”, dice Ivorra, que pide “seriedad y riguroridad” en el plazo de ejecución. Guanyar Alcoi, principal grupo en la oposición, sostiene que “si hubiera existido mayor diligencia, el puente estaría acondicionado”. Para Estefanía Blanes, portavoz de la confluencia, entiende que el momento para ejecutar los trabajos “no es el más adecuado” dados los problemas de tráfico que arrastra la ciudad por el cierre del puente de Fernando Reig y la inhabilitación de un carril en La Beniata. Blanes lamenta los retrasos que acumula este proyecto. “Como consecuencia tenemos una reforma en el momento menos adecuado por culpa de la gestión de un Gobierno del PSOE que no es capaz de hacer con diligencia lo que merece la ciudadanía”, afirma la regidora. Por este motivo exige “responsabilidades” al concejal de Movilidad, Jordi Martínez. Tanto Guanyar, como el PP y Compromís insisten en que la obra debía haberse ejecutado con antelación y no dos años después de la primera fase. Incluso Eduardo Tormo duda del troceo de la obra, “lo que puede ser irregular”.