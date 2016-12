The examples populate this alert with dummy content

PRESUPUESTO La oposición deja en el aire las cuentas de 2017 Compromís reclama la recuperación del antiguo convento de La Cordeta como albergue juvenil y del cine Goya como sala multiusos jueves, 29 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/12/2016) El Gobierno municipal de Alcoy, del PSOE, está, de momento, solo en la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento para 2017. Todos los grupos en la oposición se han abstenido en la comisión previa al pleno del día 9 de enero, celebrada este jueves, por lo que las cuentas están en el aire. Compromís ha presentado 28 enmiendas, parte de ellas irrenunciables para dar su apoyo al presupuesto. Las cuentas de 2017 llegan al pleno con los únicos votos favorables del Gobierno. La concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, confía en aprobarlas el día 9. Con ese objetivo ha iniciado este jueves una ronda de reuniones con los diferentes grupos para conocer las enmiendas y debatir su posible inclusión. La primera reunión ha sido con Compromís, que ha presentado 28 propuestas, algunas de las cuales son “irrenunciables”, según su portavoz, Màrius Ivorra. Entre las enmiendas destaca la recuperación de dos edificios. El primero, el antiguo convento de la congregación de las Siervas de María, en la calle de La Cordeta, cerrado desde 2007. Compromís plantea negociar con el Arzobisptado de Valencia su aprovechamiento como albergue juvenil. El segundo edificio que los nacionalistas plantean recuperar es el cine Goya. En concreto lo proponen como sala multiusos, un servicio previsto en el proyecto de la manzana de Rodes. “Queremos que Rodes se dedique exclusivamente a actividades económicas, por eso pensamos que el cine Goya puede albergar este uso cultural”, ha explicado Ivorra. Compromís quiere ver reflejada en las cuentas al menos una de estas dos propuestas para apoyar el presupuesto. Ivorra añade que el voto favorable también depende de que el Gobierno acepte otras de sus propuestas: apertura al público de uno de los edificios modernistas de Alcoy, creación de microcréditos para emprendedores, regulación de la publicidad municipal o mejoras en el encauzamiento del río. Guanyar Alcoi tiene previsto presentar sus enmiendas las próximas semanas. La portavoz de la confluencia, Estefanía Blanes, valora en primera instancia que el Gobierno haya previsto fondos para crear una empresa pública y haya aumentado el gasto social. El Partido Popular ha dejado claro que no va a apoyar las cuentas si el Gobierno mantiene su intención de crear una empresa pública. La concejal de Hacienda no va a renunciar a este proyecto, “que formaba parte del programa electoral del PSOE”. Moltó ha pedido el apoyo de los grupos para sacar adelante unas cuentas que “apuestan por los servicios sociales y la promoción económica, por lo que benefician a todos”.