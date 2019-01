The examples populate this alert with dummy content

LA TERTULIA La oposición pide medidas que alivien las zonas de mayor afluencia en la Cabalgata Las cifras, de más de 250.000 visitantes a las actividades del Nadal Alcoià, han movido a los grupos de la oposición a la reflexión jueves, 10 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO La tertulia (09/01/2019) Las cifras de visitantes, más de 250.000 visitantes, a las actividades del Nadal Alcoià, han movido a los grupos de la oposición a la reflexión. En La Tertulia de Radio Alcoy el portavoz de Compromís, Marius Ivorra, ha planteado la posibilidad de que se habiliten en futuras ediciones zonas con atractivos que descongestionen la plaza de España y El Camí. La edil de Ciudadanos, Maribel Sanchez, ha destacado la necesidad de que ante la previsión de renovar los cerca de 130.000 visitantes de este año a la Cabalgata se instauren medidas de evacuación, en zonas como la de El Camí o San Nicolás. En La Tertulia también han tomado parte la concejal de Guanyar Naiara Davó y la del PP, Amalia Payá, quien ha destacado la importancia de cuidar los detalles que han hecho célebre esta fiesta por lo ha pedido que en próximas ediciones se instaure en el calendario el encendido de las luces el 1 de diciembre. En La Tertulia de Radio Alcoy, la concejal de Turismo se ha comprometido a analizar cualquier sugerencia de cara a futuras ediciones en pro de de el Nadal Alcoia logre su declaración como Patrimonio de la Humanidad.