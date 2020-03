The examples populate this alert with dummy content

COVID-19 La oposición reclama más información sobre la incidencia del coronavirus Los portavoces de PP, Guanyar y Compromís solicitan datos pormenorizados de fallecidos y afectados en la ciudad - El alcalde señala que las autoridades están dando los datos "atendiendo a las indicaciones de los expertos" lunes, 23 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/03/2020) Parte de la oposición municipal ha comenzado a alzar su voz contra la gestión de la información en esta crisis sanitaria. Partido Popular, Compromís y Guanyar Alcoi reclaman a través de sus portavoves más datos sobre la incidencia del coronavirus El Partido Popular pide, a través de su portavoz, Quique Ruiz, información veraz y clara sobre el coronavirus. Advierte Ruiz de que la situación excepcional del geriátrico de Oliver obliga a aportar todos los datos para tranquilizar a los alcoyanos. “La situación excepcional declarada en Oliver obliga a extremar la información sobre el número de fallecidos, de afectados, así como de su evolución y de las medidas que ha tomado para evitar nuevos contagios”, explica Ruiz. El concejal pide al alcalde que entienda la inquietud de los vecinos y reclame a Sanidad que informe de forma clara sobre la progresión del brote. “Los primeros en recibir información deben ser los familiares de los fallecidos que tienen derecho a conocer las causas del fallecimiento de sus seres queridos y si deben tomar medidas cautelares por posibles contagios”, manifiesta el edil. “También deben tener todos los datos los familiares de los afectados, tanto residentes como trabajadores del geriátrico, para conocer la evolución de la enfermedad”, añade el regidor, que considera “justificada la inquietud de los ciudadanos ante datos confusos que apuntan a un elevado número de afectados y de muertes en Alcoy”. El portavoz del PP recalca que la información directa desde los canales oficiales “contribuye a evitar bulos y a mejorar la concienciación de los ciudadanos en la toma de medidas para evitar la propagación del virus”. “El Gobierno de Alcoy, como representante de todos los alcoyanos, debe exigir a la Generalitat la máxima transparencia y claridad durante esta crisis sanitaria”, señala Ruiz, que recalca su apoyo a todas las medidas adoptadas por el Ayuntamiento, la Generalitat y del Gobierno de España para frenar el avance del virus. “Desde la máxima lealtad solicitamos que mejore la información oficial”, concluye. Sandra Obiol, portavoz de Guanyar Alcoi también solicita al gobierno local que pida a la consellería mejor información para acabar con la rumorología. “Hay una lógica preocupación entre la ciudadanía por el que pueda estar pasando en su localidad, y una información que no sea óptima podría incrementar la intranquilidad entre la gente y, el que es peor, alimentar la rumorología y dar pie a fake newsy a especulaciones que pueden hacer mucho daño a la sociedad”. Añade: “Estamos viendo como otras autonomías están ofreciendo cumplidas datos actualizados y desglosadas pueblo a pueblo, por edad o por sexo. En cambio, aquí solo disponemos de los datos provinciales. Además, viernes se nos dijo que no tendríamos información de la grave situación que viven los residentes del geriátrico de Oliver hasta lunes”.

Según Sandra Obiol, “sabemos que no es momento de hacer bandera de ningún partido político, y simplemente pedimos aquello que creemos que sería más adecuado en una situación como el actual. Somos totalmente conscientes del esfuerzo que se está haciendo desde Consellería, como conocemos muy bien también el gran trabajo que están haciendo todos los técnicos del Ayuntamiento en estos momentos. El único que encontramos en falta es la información que sí que tienen ciudadanos otras regiones que, desgraciadamente, también se están viendo afectadas por esta grave pandemia”. También el portavoz de Compromís, Marius Ivorra, ha solicitado al gobierno local que, en nombre de la corporación pida a sanidad que se informe más cuidadosamente de los datos de contagios y evolución de personas afectadas en el departamento de Salud, dato que se ofrece pormenorizado, según los nacionalistas en otras comunidades. El primer edil, Antonio Francés, señala que las autoridades están dando los datos "atendiendo a las indicaciones de los expertos". Considera que en estos momentos, "las fuerzas políticas tienen que sumar y que, tras el periodo delicado, habrá tiempo para el análisis".