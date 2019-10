The examples populate this alert with dummy content

CAMPAÑA CON PREMIO La original oportunidad de vivir en el Centro El Ayuntamiento presenta una campaña para incentivar el traslado de la residencia de familias jóvenes al corazón de la ciudad a través de un innovador concurso premiado con un año de estancia en una céntrica vivienda jueves, 17 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/10/2019) La casa de estilo modernista que preside la Bandeja y equipada en su interior, ofrece dos estancias de seis días que podrían extenderse a un año en el barrio. La iniciativa Viure en el Centre es una innovadora campaña de la concejalía de Comercio para revitalizar el barrio. A la pregunta ‘Vols les Claus del Centre? anima a la participación en un concurso a través de la redes sociales. Los afortunados tendrán que superar una serie de retos vinculados a la vida diaria en el Centro; comprar en sus comercios, comer en sus restaurantes o asistir a actividades culturales. La pareja ganadora, a través de sus interacciones con redes sociales, tendrá como premio vivir gratis un año en una casa en la plaza Cruz Roja. La concejal de Comercio, Vanessa Moltó, agradece la implicación en la campaña. Esta campaña es obra de Imaginarte, que dirige Antonio Piñero, quien ha destacado lo ambicioso de esta iniciativa. Las parejas interesadas en participar han de enviar un vídeo de presentación de alrededor de un minuto a viurealcentre@alcoi.org.