CULTURA La OSA se renueva La entidad fundada en 1952 ha traducido su nombre al valenciano, ahora es Orquestra Simfònica d’Alcoi, y actualizado su logotipo viernes, 11 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La hasta ahora Orquesta Sinfónica Alcoyana pone al día su imagen. La entidad musical, fundada en 1952, ha traducido su nombre al valenciano, ahora es Orquestra Simfònica d’Alcoi. Su presidenta en rueda de prensa ha explicado "vivimos en Alcoy y predominantemente hablamos en valenciano". El cambio de cuño y sello no es el único. La orquesta que dirige Gregorio Casasempere ha actualizado su logotipo. Su diseñador Pepe Valiente, destaca los elementos característicos que se unen en la nueva propuesta "alineados con los valores de unidad, profesionalidad, historia, fuerza y dinamismo". Añade que el nuevo logotipo no representa un cambio radical. OSA La orquesta, cuyo director es Gregorio Casasempere, tiene su sede en el Teatro Calderón.