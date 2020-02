The examples populate this alert with dummy content

SORTEO La Papelería Rayas vuelve a premiar con una bonoloto Por un 1 euro el afortunado ha obtenido un premio de más de 300.000 euros - Sacramento Navajas y Gabriel Sempere, madre e hijo, ya dieron un quinto premio en la pasada lotería de Navidad, al igual que el año anterior martes, 11 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La papelería Rayas, en la calle Oliver, 37 ha vuelto a dar un premio a uno de sus clientes. En este caso ha sido una bonoloto en la que por un único euro el afortunado ha ganado más de 300.000 euros al acertar los 6 números de la combinación. Sacramento Navajas y Gabriel Sempere, madre e hijo, son los encargados de regentar esta papelería que a su vez cuenta con una máquina expendedora. Los clientes suelen ser habituales y si bien desconocen la identidad del agraciado sí creen que sería un vecino de la zona. En el pasado sorteo de Navidad ya dieron un quinto premio, al igual que en el Gordo del año anterior. La combinación acertada ha sido el 12, 14, 15, 24, 39 y 47.