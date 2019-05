The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES MUNICIPALES La participación baja en 5 puntos respecto a las pasadas municipales El descenso en Alcoy se ha repetido en otras poblaciones como Cocentaina o Muro, por contra ha habido más votos en Banyeres de Mariola o L'Orxa domingo, 26 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La participación en las municipales de 2019 ha descendido respecto a los anteriores comicios de 2015. La participación en Alcoy ha sido el 63'36% frente al 68'81% de 2015. En el caso de Alcoy el dato a las 18 horas ya apuntaba a esta bajada, pues ya era de 5 puntos menos, el 49’98% de 2019 por los 54’04% de 2015. Un dato que ya se notaba en el primer avance de participación puesto que era del 39’50% frente al 42’46% de la anterior cita electoral municipal. Esta tendencia se repite en las principales poblaciones de l’Alcoià y el Comtat, como Cocentaina con un 66% frente al 70%, en Muro del 70% frente al 74%, Castalla un 67% frente al 72% o Ibi, 68% frente al 71%. En Banyeres de Mariola del 80% al 81%.