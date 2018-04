The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS La participación en las Entradas se dispara hasta las 12.000 personas Los boatos regresan a cifras de los años previos a la crisis y crece el censo de festeros en las filaes martes, 17 de abril de 2018

Cerca de 12.000 personas participarán el 22 de abril en las Entradas de Moros y Cristianos de Alcoy. El número de personas aumenta respecto a los últimos años, en los que la participación rondaba las 10.000, según datos de la Asociación de San Jorge. El incremento en los boatos y también en el censo de festeros, como consecuencia de la incorporación de la mujer, explican este aumento. El vocal de la Asociación de San Jorge responsable de Fiestas, Francisco Cantó, ha explicado que, según sus cálculos, por las calles de Alcoy desfilarán 11.700 en las Entradas de Moros y Cristianos. Esta cifra incluye festeros y músicos. "Serán unas Entradas muy potentes en cuanto a número de participantes", ha detallado en el programa Amagatalls de la Festa. A Cantó le ha sorprendido el número de alistados en los séquitos de las filaes de alférez y capitán. "Como consecuencia de la crisis, la gente se apuntaba menos. Pero este año ha vuelto a crecer", ha manifestado. Los séquitos de los cargos no son los únicos que aumentan. El incremento es común en el conjunto de las filaes. "En todas las filaes sale más gente que el año pasado", ha subrayado. Este crecimiento responde a la incorporación de la mujer, bien como festera de pleno derecho o como acompañante. Las filaes han duplicado la presencia de participantes en el desfile. ¿Implicará retrasos el aumento en la participación? El programa informático con el que la Asociación simula la Entrada para calcular tiempos indica que no habrá desfase respecto a años anteriores. "Estamos en tiempos muy similares a los de los últimos años", ha pormenorizado Cantó. "Intentaremos apretar al máximo para que los festeros, sin parar, puedan disfrutar y cumplir el horario", ha concluido.