La participación en la feria Textil Hogar crece un 20% La superficie de muestra se aumenta un 20% con la creación de un espacio reservado a la decoración de hoteles y restaurantes jueves, 05 de julio de 2018

La feria Home Textiles Premium, la nueva Textil Hogar, supera en un 20% la participación de la edición anterior. El certamen crece también en superficie de exposición, que se incrementa un 15% con la creación de una nueva destinada a la decoración de hoteles y restaurantes. Más de 200 firmas y marcas han confirmado su participación del 12 al 14 de septiembre en la Caja Mágica de Madrid. El pasado año fueron 171, según Feria Valencia, cuyos responsables que la inscripción sigue abierta. No obstante, la superficie está prácticamente copada, como señala el presidente de Ateval, Càndid Penalba. El certamen mostrará las tendencias textiles que marcarán el sector en 2019: van de la calidez etérea al magnetismo urbano, pasando por la inspiración femenina y la nostalgia de un pasado que nunca fue mejor que el presente. El estudio elaborado por la agencia especializada Metro Comunicación descubre cuáles van a ser los colores o texturas más de moda a través de cuatro grandes escenarios que los especialistas han definido como Caramelo, Bosque Oculto, Brillo de Perla e Ingenio Urbano. Los ejes de tendencias que la feria pone a disposición de expositores y profesionales del sector hablan de variables que van desde la naturaleza más salvaje y escondida en los hogares, el minimalismo natural, a los tonos más serenos y dulces, acogedores y cálidos, hasta llegar al estilo vintage y las tendencias más innovadoras.