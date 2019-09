The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS La pasarela entre Alcoy y Cocentaina supera los 5.000 trayectos mensuales A este registro se llegó en junio y julio después que la media empezase en 3.000 desde que en febrero se comenzara a contabilizar el paso de peatones y ciclistas lunes, 02 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (02/09/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (02/09/2019) La nueva pasarela Alcoy-Cocentaina supera los 5.000 trayectos mensuales. A ese registro se llegó en junio y julio, después de que la media estuviese en los 3.000, desde que en febrero se comenzara a contabilizar el paso de peatones y ciclistas gracias a un contador instalado en la plataforma. Jordi Martínez, edil de Obras y Accesibilidad Universal, destaca este balance en una infraestructura, de 32 metros de longitud, que está activa desde finales de 2018. Desde febrero a julio se registraron 22.403 trayectos, de los cuales 17.670 fueron a pie y 4.733 en bicicleta, según indican fuentes municipales. Alta movilidad en esta pasarela, que tuvo una inversión de 100.000 euros –el 70% fue costeado por el Ayuntamiento de Alcoy y el 30%, por el de Cocentaina-, que, como recuerda Martínez, enlaza con el nuevo eje ciclopeatonal que recorre la cornisa norte de la ciudad.