OBRAS La pasarela que une Alcoy y Cocentaina estará abierta esta semana La vía que conecta los dos municipios ultima sus últimos trabajos, después de dos meses, para ofrecer una alternativa más segura de desplazamiento a peatones y ciclistas lunes, 10 de diciembre de 2018

Alcoy y Cocentaina ya están conectados por una vía ciclopeatonal. La pasarela entre los dos municipios está finalizada, a falta de los últimos retoques, después de dos meses de trabajo. Mide 38 metros de largo y ha costado 110.000 euros, de los que Alcoy ha asumido el 70%. Representantes de sendos municipios celebran que esta semana los peatones y bicicletas ya puedan desplazarse con seguridad gracias a un proyecto que ha sumado tres años de reivindicaciones. Mireia Estepa, alcaldesa de Cocentaina, ha recordado que ha supuesto "muchas negociaciones" y que ahora se podrá transitar "con total seguridad" por este tramo. Por su parte, Jordi Martínez, concejal de Obras de Alcoy, ha destacado que el tiempo de ejecución ha sido "muy rápido" para un expediente complicado". La pasarela que comunica a pie, y en bicicleta, Alcoy con Cocentaina, y viceversa, estará abierta esta semana, según han informado desde los ayuntamientos.