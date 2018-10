The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA La pasarela de la Vía Verde se somete a exposición pública El proyecto de obras, presupuestadas en 400.000 euros, permanecerá hasta el próximo 16 de octubre en el tablon de anuncios del consistorio contestano martes, 02 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (02/10/2018) El proyecto de obras de la pasarela peatonal de la Vía Verde, que atravesará Cocentaina, permanecerá hasta el próximo 16 de octubre en exposición pública, según publica el Boletín Oficial de la Provincia. La obra está presupuesta en 400.000 euros y su finalidad es unir el acceso sur de Cocentaina de la A7 entre la Llaona y la explanación del ferrocarril. Este tramo se encuentra en el trazado de la vía verde que ocupa la antigua línea de ferrocarril Alcoy Gandía. Marcos Castelló, concejal de Obras y Servicios, señala que el Ayuntamiento espera contar con la ayuda del 75% de la Diputación de Alicante, para poder desarrollar las obras. Añade que el Ayuntamiento de Cocentaina llevará al próximo pleno la reserva del 25% que le corresponde para su aprobación. Una vez obtenidas las ayudas el ayuntamiento iniciará los trámites para la licitación de las obras, a poder ser antes de que finalice el año.