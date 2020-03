The examples populate this alert with dummy content

La pasión por Camilo Sesto en Alcoy La reposición del musical Jesucristo Superstar atrae a la ciudad natal del cantante a fans de Europa y Hispanoamérica - El club de fans de Camilo inaugura una exposición de cuadros de la sevillana Ana Ruiz domingo, 08 de marzo de 2020 Musical, documental, rutas guiadas y una exposición de pintura. Todos estos actos se han ido sucediendo los tres últimos días con la figura del cantante Camilo Sesto como eje central y la presencia en Alcoy de fans de toda España e incluso procedentes de Europa o de Hispanomérica. Camilo Sesto ha sido el gran protagonista del fin de semana pasado con la puesta en escena del musical Jesucristo Superstar en el Teatro Calderón, que contó con la presencia, 45 años después de su estreno en Madrid, de la cantante Ángela Carrasco en el papel de María Magadalena. Por este motivo se han organizado actividades paralelas como la proyección de un documental sobre esta ópera rock, un par de rutas guiadas con Camilo Sesto como temática, tanto por el centro de la ciudad como por el Cementerio donde reposan sus cenizas, así como una exposición de 86 cuadros con el rostro de Camilo como imagen única, muestra que se puede ver en la sede del club de fans del cantante. Su autora, la pintora sevillana Ana Ruiz explica que es autodidacta y que su inspiración única es el cantante alcoyano, mientras que el presidente del club de fans, Gilberto Molina, agradecía la gran respuesta recibida. Han acudido seguidores del cantante procedentes de países como Colombia, Uruguay, Francia o Suiza y de numerosos puntos de España como Ávila, Cartagena, Almería o Reus, entre otros muchos. Radio Alcoy ha estado en la inauguración de la exposición y ha recogido los testimonios de algunos de los fans del cantante.