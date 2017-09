The examples populate this alert with dummy content

RENAULT PASSION EXPERIENCE La pasión de la marca al alcance de todos Renault Passión Experience llega al Circuito Ricardo Tormo de Cheste los próximos días 16 y 17 de septiembre - Renault Passión Experience es un evento gratuito de carácter familiar cuyo objetivo es permitir al público acercarse a las últimas tecnologías disponibles en los modelos de Renault miércoles, 13 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (13/09/2017) Renault Passion Experience es un evento gratuito de carácter familiar cuyo objetivo es permitir al público acercarse a las últimas tecnologías disponibles en los modelos de Renault, probar la gama de vehículos más joven de Europa y descubrir los valores de la marca. En un ambiente lúdico y familiar, los invitados podrán probar la gama Renault al completo a través de los test de prueba dinámica “Driving Experience” de los modelos más representativos de la marca (Mégane, Mégane GT, Talismán, Zoe, Kadjar, Scenic, Koleos, Espace y Clio Renault Sport). A través de la experiencia Driving Experience, los asistentes podrán conocer, en primera persona, los últimos avances tecnológicos de la marca, como el sistema de 4 ruedas directrices 4Control, el sistema de ayuda al aparcamiento Easy Park Assist, los modelos 100% eléctricos cero emisiones, el sistema de confort personalizado Multisense o la tracción 4x4. Los amantes de la competición pura podrán disfrutar de las carreras de la Clio Cup Spain 2017, además de simuladores de conducción F1, pit stop de carreras, etc… Así como conocer de cerca y probar en pista la gama deportiva de Renault Sport. Asimismo Renault propone la Zona Pasión, un espectacular village que cuenta con numerosos puntos de interés. Guardería y espacio infantil con actividades de seguridad vial, simuladores de vuelco, zona Renault Sport boutique, visitas guiadas al circuito, etc. En definitiva, Renault Passion Experience es un evento de ocio gratuito donde la familia al completo puede interactuar con las últimas novedades de la marca: la tecnología que Renault ofrece a sus usuarios a través de su gama de modelos, pruebas de conducción, animaciones infantiles,…. Todo ello para disfrutar de una emocionante jornada, compartiendo con Renault la pasión por el automóvil. Los interesados ya pueden proceder a realizar, de forma totalmente gratuita, su reserva de plazas en la página web habilitada para este gran evento http://www.renaultpassionexperience.com/