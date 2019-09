The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS PATRONALES La patrona se suma al fervor Modernista El cartel anunciador de la Romería muestra la visión de la diseñadora Luisa Fuster sobre la Virgen de los Lirios sábado, 07 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (07/09/2019) La fiesta de la patrona de Alcoy se retomó la noche del viernes con el descubrimiento del cartel anunciador de la Romería, obra de Luisa Fuster. El cartel muestra la imagen de la Virgen de los Lirios con un marcado estilo Modernista, como definía su autora a pie de obra. La diseñadora ha manifestado que ha querido aportar en su visión la imagen cercana de la Virgen sin dejar de lado el componente espiritual. "Que la gente lo sienta como algo próximo y calido" El lunes comienza la semana grande con la presentación de la revista Lilia, cuya portada es de la pintora Dori Cantó. El martes tendrá lugar la lectura del pregón a cargo del párroco José Juan Crespo. De miércoles a viernes se desarrollará el Triduo a las 20 horas. El 14 sábado será la ofrenda de flores previa a la Romería del domingo 15.