INDUSTRIALIZACIÓN La patronal comarcal insta al desarrollo de las renovables como apuesta de futuro industrial La propuesta la comparten FEDAC, IBIAE y COEVAL integradas en la Plataforma de la Reindustrialización jueves, 11 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/07/2019) La Federación Empresarial de L’Alcoià-Comtat, FEDAC, calcula que en la comarca cerca de 20 empresas conforman un clúster -o agrupación empresarial- cuya ocupación está relacionada con las energías renovables. Con este aval plantearán a la Consellería de Economía Sostenible y Sectores Productivos, que encabeza Rafael Climent, que esta área geográfica sea pionera y experimental en el uso de energías limpias. La propuesta de FEDAC la comparten la patronales comarcales IBIAE y COEVAL también integradas en la Plataforma de la Reindustrialización. Destacan la inquietud en el sector privado y particulares por el uso de las renovables y los numerosos recursos forestales para suministro de calderas de biomasa o la posibilidad de uso de energía solar en placas fotovoltaicas, por ejemplo. El desarrollo de las renovables es uno de los asuntos considera tan fundamental como la continuidad de la modernización de las áreas industriales hacia la digitalización 4.0. Confían en el cumplimiento de los de los anuncios de la Consellería de Economía entre los que figura también el desarrollo del polígono mancomunado.