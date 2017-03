The examples populate this alert with dummy content

INVERSIÓN La patronal cuestiona la versión final del plan de mejora de polígonos El presidente de Fedac teme que el proyecto sea un lavado de cara frente a la idea inicial de reconvertir el modelo industrial con la creación de Áreas Industriales de Calidad miércoles, 22 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/03/2017) Los empresarios muestran dudas sobre la versión final del plan de programa de mejora de polígonos industriales incluido en el Plan de Reindustrialización 2017-2019 de la Conselleria de Economía Sostenible. Temen que el proyecto inicial impulsado por la Plataforma por la Reindustrialización para cambiar el modelo de polígonos y convertirlos en Áreas Industriales de Calidad acabe siendo un “lavado de cara”, según ha explicado a RADIO ALCOY el presidente de la Federación de Empresarios de L’Alcoià y El Comtat, Pablo de Gracia. El presidente de la patronal comarcal entiende que las ayudas anunciadas por el Consell para renovar los polígonos son “beneficiosas”. Ahora bien, duda de que sirvan para cumplir el objetivo inicial de las asociaciones empresariales de L’Alcoià, El Comtat, La Foia de Castalla y La Vall d’Albaida. “La idea era actuar sobre unos polígonos muy concretos de forma piloto para poder intervenir en el resto de zonas industriales de la Comunidad Valenciana de acuerdo a esta primera experiencia”, apunta. Tras el paso del plan de mejoras por las Cortes Valencianas, la iniciativa ha variado de forma considerable. El proyecto piloto para Alcoy, Ibi y Ontinyent se ha convertido en una línea de ayudas para toda la Comunidad, a la que los ayuntamientos podrán acogerse en régimen de concurrencia competitiva. Para la comarca el plan reserva 10 millones. Es, todavía, la zona mejor dotada económicamente. Uno de los cambios más significativos entre la propuesta que los empresarios plantearon al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la finalmente aprobada es la cuantía máxima de un millón por polígono. Los empresarios tienen claro que esa cantidad es insuficiente para convertir un polígono en Área Industrial de Calidad, un proyecto que no solo incluía mejoras urbanísticas, sino también servicios e incluía el cumplimiento de buenas prácticas por parte de las empresas. Una de las claves del proyecto original era la promoción del suelo. “La intención era ofrecer zonas de mucha calidad que pudiesen atraer nuevos inversores”, manifiesta de Gracia. El presidente de Fedac también cuestiona los plazos del plan de mejora, especialmente por lo que respecta a la ejecución de los proyectos. “Tienen que estar acabados antes de final de año. Es un plazo muy precipitado, al menos para los proyectos más caros”, señala. De Gracia avanza que la Plataforma por la Reindustrialización no desiste de su proyecto de excelencia de suelo industrial. “Buscaremos nuevas vías de financiación para mejorar la calidad de los polígonos. Si hay que ir a Europa, iremos”, concluye.