INDUSTRIA La patronal pide que los polígonos sean reconocidos como Avanzados La nueva Ley de Áreas empresariales otorga ventajas fiscales y acceso a ayudas públicas con esta calificación-La idea es comenzar por Cotes Baixes y catalogar posteriormente todos los polígonos de la ciudad viernes, 14 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Federación Empresarial de L’Alcoià y El Comtat, FEDAC, ha iniciado la tramitación para catalogar los polígonos de la ciudad como Avanzados, tal y como marca la reciente Ley promovida por la Consellería de Economía Sostenible y aprobada por las Cortes Valencianas en junio. Tras notificar y obtener el correspondiente visto bueno por parte de la directora general de Industria, Empar Martínez, FEDAC ha comenzado a gestionar esta calificación que permitirá a las áreas empresariales alcoyanas acceder, entre otras cosas, a bonificaciones fiscales, ayudas públicas y promoción exterior, principalmente. La Federación de empresas de estas comarcas mantuvo esta semana una reunión de trabajo con el concejal de Empresa, Manolo Gomicia para iniciar este proceso en el que además del Ayuntamiento, FEDAC cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Alcoy. Al encuentro asistió, además de Gomicia, el presidente de FEDAC, Natxo Gómez y el presidente y el secretario del polígono de Cotes Baixes, Ramón Juan y Rafa Francés, respectivamente. La previsión es comenzar por Cotes Baixes para posteriormente solicitar la calificación de polígono Avanzado para el resto de áreas industriales de la ciudad. Eso es así porque Cotes Baixes está constituido como asociación desde hace 40 años y muchos de los requisitos (infraestructuras, órgano de gestión, etc) necesarios para esta catalogación ya los cumple. Los empresarios han trasladado al concejal de Innovación, Manolo Gomicia esta iniciativa y han logrado el compromiso del Gobierno de realizar un informe sobre el cumplimiento de los requisitos por parte de las zonas industriales de Alcoy. Las área industriales de Alcoy fueron objeto de una mejora en la que el IVACE invirtió más de 5 millones de euros. Las áreas industriales, atendiendo a sus dotaciones y servicios tienen calificación de básica, consolidada, avanzada, enclave tecnológico, municipio estratégico o municipio logístico estratégico.