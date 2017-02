The examples populate this alert with dummy content

EMPLEO La patronal pide un plan para copar los títulos con salida al mercado laboral El presidente de Fedac advierte de los problemas de las empresas para cubrir puestos de trabajo especializados martes, 21 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/02/2017) El presidente de la Federación de Empresarios de L’Alcoià y El Comtat (Fedac), Pablo De Gracia, ha reclamado la puesta en marcha de un plan de orientación para dirigir a los jóvenes hacia los estudios que, por las actuales necesidades de las empresas, dan acceso prácticamente directo al mercado laboral. El objetivo es doble: atender la demanda de las empresas y evitar que recién titulados acaben en el paro. Según De Gracia, los datos de matriculación en las diferentes titulaciones, ya sean de Grado o de Formación Profesional, no tienen relación directa con su nivel de empleabilidad. Es decir, que hay títulos masificados con dificultades para acceder a un puesto de trabajo y otros, cuyos profesionales demandan las empresas, que no tienen demanda. “Debemos hacer un esfuerzo serio para promocionar los títulos que forman en especialidades que actualmente tienen posibilidades de ofrecer trabajo a los alumnos”, afirma el presidente de Fedac. Para conseguir este objetivo, De Gracia ve necesario que se impliquen las administraciones, los centros educativos, los sindicatos y los patronales. Un buen foro, sostiene, sería el recientemente firmado Pacto Comarcal por el Empleo. De Gracia es uno de los empresarios que sufre en sus propias carnes las dificultades para cubrir puestos de trabajo muy específicos y que resultan esenciales para las empresas. “Muchos negocios estamos teniendo problemas para encontrar profesionales cualificados”, recalca.