ECONOMÍA La patronal textil insta a la Comisión Europea que defienda al sector El Consejo Intertextil Español muestra su preocupación ante la negociación de las reglas de origen que benefician Marruecos, Libano,Túnez y Egipto en detrimento de la industria española martes, 09 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (09/04/2019) El Consejo Intertextil Español (CIE) manifiesta a la Secretaría de Estado de Comercio y a la Comisión Europea (CE) su preocupación ante la actual negociación de las reglas de origen en la convención Paneuromediterránea y cuyos acuerdos se pretenden cerrar en breve después de casi una década de negociaciones. La patronal textil, apoyada por su homóloga europea Euratex, ha recordado a las autoridades la necesidad de defender a la industria modernizando las reglas de origen y evitando la concesión de flexibilidades reclamadas por Marruecos, Túnez, Líbano y Egipto, cuyas consecuencias supondrían la posible extinción de parte de la industria española La importancia de las relaciones comerciales con los países del mediterráneo es de interés estratégico para nuestra economía y para el conjunto de la UE. Así las cosas, Marruecos es el primer destino de las exportaciones españolas del textil representando casi el 25% del total. Por otra parte, el conjunto de las importaciones de estos cuatro países representa el 5% del total de las compras al exterior. Y en términos europeos, se estima que casi un 20% de los intercambios comerciales del textil y de la confección con estos países los realiza España. A tenor de estas cifras, cualquier concesión o flexibilización en las reglas de origen no cumpliría con la misión del acuerdo, que es lograr la complementariedad industrial e impulsar los intercambios comerciales entre los diferentes socios de la zona. En cambio, alentaría las compras de tejidos a terceros países con consecuencias inasumibles para nuestra industria. Del mismo modo y en este contexto trascendental para el sector, el presidente del Consejo Intertextil Español, Càndid Penalba junto con el Presidente de Euratex, Klaus Huneke y otros empresarios europeos se han reunido hoy mismo con responsables de la Comisión Europea para exponer la situación y preocupaciones del conjunto del textil.