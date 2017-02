The examples populate this alert with dummy content

DERBI LOCAL La Peña Juan XXIII recibe al Santa Rosa Los dos equipos alcoyanos de fútbol sala femenino se enfrentan a las 20.30h en el colegio Las Paulas – En Ser Deportivos hemos entrevistado a los dos entrenadores, a David García y a Juanjo Valls miércoles, 08 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (08/02/2017) Juventud contra experiencia, ese podría ser el símil del derbi local que enfrenta el miércoles 8 de febrero a las 20.30 horas en el colegio Las Paulas a la Peña Juan XXIII y al Santa Rosa. David García es el entrenador de la Peña mientras que Juanjo Valls dirige el experimentado Santa Rosa, ambos técnicos han sido los protagonistas del programa Ser Deportivos, debido a ese derbi local. El partido, que se debió jugar en enero, es el último de la primera vuelta, por lo que la Peña y el Santa Rosa cerrarán la temporada con otro derbi local. El equipo de Juanjo Valls, tras el descenso la pasada campaña, está disputando una temporada un tanto irregular que le ha llevado a ocupar actualmente la octava posición. Aitana Girbés es su máxima goleadora con 17 tantos en su haber esta temporada y además, lleva más de 10 años siendo parte de este club. El Santa Rosa lleva dos partidos en muy pocos días, algo que ha mermado el estado de sus jugadoras. Valls explica que “entre las lesiones y tantos partidos, el último lo jugamos con prácticamente cinco jugadoras”. Para el encuentro ante la Peña Juan 23 espera recuperar a alguna más pero ambos entrenadores coinciden en que apenas han tenido tiempo para entrenar y preparar el partido. David García, ha asegurado que el “Santa Rosa es un equipo con mucha experiencia, tenemos que tener mucho cuidado con su juego colectivo aparte de la calidad individual de cada jugadora y que muchas de ellas llevan mucho tiempo juntas en el equipo y se conocen muy bien”. La Peña Juan 23 va última en la tabla con tan sólo dos puntos, lleva dos empates en lo que va de temporada, pero su entrenador asegura que “al menos este año estamos compitiendo, excepto algunos partidos que nos han ganado de goleada rivales muy fuertes, a los otros les está costando”. El equipo de García está formado por muchas jugadoras muy jóvenes, de tan sólo 13, 14 o 15 años, a pesar de su posición en la clasificación, el técnico ha afirmado “el objetivo es dejar al equipo lo más arriba posible aunque el fútbol sala femenino es muy difícil”.