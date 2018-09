The examples populate this alert with dummy content

VIRGEN DE LOS LIRIOS La peregrina no se queda sin Romería La imagen de la Virgen de los Lirios desarrolla su paseo anual desde San Mauro hasta a La Glorieta domingo, 16 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Virgen de los Lirios ha salido este domingo en procesión. Tras la eucaristía celebrada en la parroquia de San Mauro, la imagen peregrina ha desarrollado su paseo anual aunque con distinto itinerario y horario. La suspensión de la Romería por la a intensa lluvia caida el sábado, no frenó a los fieles y devotos de la patrona de Alcoy a sacarla en procesión desde San Mauro hasta La Glorieta. El tiempo ha acompañado este sencillo pero emotivo acto, que ha contado con un seguimiento notable este domingo por la mañana.