LITERATURA La periodista Itziar Pascual gana el Concurso de Narrativa Infantil de Ibi La obra galardonada, 'Una sandía senegalesa', aborda el drama de la pérdida de un ser querido durante la infancia jueves, 15 de diciembre de 2016 El miércoles, 14 de diciembre, se realizó el fallo de Jurado del XXXV Concurso de Narrativa Infantil Villa de Ibi 2016 en el Centro Cultural Salvador Miró de la villa juguetera. El certamen, organizado por el ayuntamiento ibense en colaboración con la editorial Anaya, quiso conceder el primer premio, dotado con 5.000 euros, a la dramaturga Itziar Pascual, por su obra Una sandía senegalesa. El texto, con un cuidado estilo literario lleno de imágenes poéticas pero de lectura ágil, narra la historia de Maider, una niña de diez años que vive con su hermana y sus padres. Ella misma cuenta, en primera persona, lo que sucedió antes y después de que su padre les dijera a ella y a su hermana que la abuela había fallecido: la tristeza y las preguntas sobre el significado del adiós, los recuerdos alegres en familia, etc. Pascual, autora de más de una treintena de obras publicadas, traducidas y estrenadas en diversos países que cuenta con multitud de premios de reconocido prestigio como el premio SGAE de Teatro Infantil con La vida de los salmones. Una sandía senegalesa será publicado en la colección El Duende Verde y se presentará en la Biblioteca Municipal de Ibi coincidiendo, como es costumbre, con la celebración del Día del Libro, el día 23 de abril de 2017. El premio local quedó desierto.