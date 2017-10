The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA “La permanencia es otro año el objetivo” Javi Silvestre entrenador de la Unión Alcoyana Fútbol Sala, pasa por Ser Deportivos ante el inminente inicio de liga miércoles, 11 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (11/10/2017) Comienza el fútbol sala en Tercera División. El Unión Alcoyana FS, será nuestro representante, aunque en la Comarca tendremos al Ye Faki de Cocentaina y al Ibi FS. Hablamos con Javi Silvestre, entrenador del Unión Alcoyana FS paraqué nos hable de la pretemporada , del equipo y de los objetivos que tiene este año el club. Un equipo con casi la mitad de la plantilla nueva que aspira a la permanencia en una liga de 11 equipos y que como siempre estará muy competida. Equipos como Horadada, Ibi o Xaloc Alacant, son algunos de los favoritos para alzarse con el título. El debut será el sábado a las 17.30 horas en el Francisco Laporta ante el Novelda. Ese será el horario oficial del Unión Alcoyana FS cuando juegue como local. Escucha en Ser Deportivos todo lo que ha dicho en entrenador.