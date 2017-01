The examples populate this alert with dummy content

HISTÒRIES NOSTRES La personalitat del Nadal a Alcoi Ricard Bañó aporta documentació sobre els fets que caracteritzen les festes que tanquen i obrin l'any lunes, 09 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (04/01/2017) Ricard Bañó inicia la seva intervenció a Històries Nostres amb l'inici de Les Estrenes tan característiques del Nadal Alcoià. L'historiador aporta la referència documentada sobre el naixement de El Messies que dóna peu a la celebració d'aquestes festes i tota la seva escenificació. El montatge dels betlems, entre ells el de Tirisiti i la Cavalcada de Reis de la mà de la Societat El Panerot, el 1885. "Totes estes mostres donen personalitat al Nadal alcoià".