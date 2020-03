La Pia Unió manté els actes centrals dedicats a la Mareta

La Pia Unió Mare de Déu del Miracle ha decidit postposar els actes previs a les Festes de la Mare de Déu encara que manté els actes centrals de les festes patronals dedicats a la Mareta i en particular del 19 d’abril.

La Pia Unió explica en un comunicat que estan a la expectativa de com es desenvolupe la situació. Aquestos actes es poden decidir si es fan o no durant els dies previs, atenent per suposat a les instruccions dels organismes oficials.

L’alcaldessa, Mireia Estepa, explica que sap que la Pia Unión està treballant en altres dades, en un pla alternatiu, encara que aquesta entitat espera que la situació millore en poques dades.

Sí s’ha suspés la presentació de la revista de Festes del 2020 per a dissabte 21 de març, així com el pregó a càrrec del periodista i director del cinema, Juan Manuel Cotelo del 28 de març, actes que queden postposats fins a nou avís.

COCENTAINA, CALMA RELATIVA

Per la seua part, Cocentaina es troba en una situació de calma relativa davant de la situació de l’estat d’alarma amb la població reclosa en les seues cases.

L’alcaldessa de la Vila Comtal, Mireia Estepa, així i tot, creu que es podria millorar aquesta norma d’estar en les cases, perque encara han detectat a moltes persones pel carrer sense un motiu clar.

No s’han establert sancions però es podrien fer en un futur. L’alcaldessa també ha lamentat la falta d’informació que estan tenint per part de les autoritats sanitàries i explica que no pot oferir dades al seus veïns sobre el desenvolupament del coronavirus a Cocentaina.

Per últim, l’Ajuntament està tancat però els funcionaris estan treballant dins i es demana que es cride per telèfon en cas d’alguna consulta o emergència. Tot això ho ha explicat en una entrevista amb Radio Alcoy.