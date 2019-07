The examples populate this alert with dummy content

Polideportivo La pista de fútbol de Caramanxell cambia de pavimento Esta mejora fue la propuesta más votada en los Presupuestos Participativos de 2018 jueves, 25 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Las obras para el cambio de pavimento del campo número 1 del polideportivo Julio Agudo Garat, más conocido como Caramanxell situado en la Zona Norte, ya están en marcha. Los trabajos tiene un coste de 57.846,37 euros y la actuación ha sido adjudicada a la empresa del Grupo NIBERMAS, S.L. La licitación de estas obras inició su tramitación en marzo y los trabajos comenzaron la semana pasada, una vez finalizada la temporada futbolística para perjudicar lo menos posible a los usuarios. Las obras tienen una duración aproximada de 8 semanas. Esta mejora en el polideportivo Julio Agudo Garat fue planteada por los ciudadanos dentro de la campaña de Presupuestos Participativos 2018 y, de hecho, fue la más votada, lo que demuestra el interés de la ciudadanía en este espacio deportivo.