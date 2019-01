The examples populate this alert with dummy content

REIVINDICACIÓN La plantilla del Preventorio reclama el refuerzo anunciado por el Consell Afirman que siguen en la misma situación en la que iniciaron sus protestas hace un año y cuatro meses sábado, 12 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp más información El Consell refuerza la plantilla del Preventorio Las trabajadoras y trabajadores del Geriátrico del Preventorio reivindican la pronta incorporación de los profesionales anunciados por la Consellera de Políticas Inclusivas hace unas semanas para reforzar la plantilla del centro. La ampliación de la plantilla del Centro de Mayores Mariola La Asunción sigue sin llegar. A la espera de que se cumpla el compromiso anunciado en Alcoy por la vicepresidenta del consell y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, de dotar el centro con más personal, los trabajadores mantienen las reivindicaciones quincenales iniciadas el 13 de octubre de 2017. Puri Auñón, empleada del geriátrico y representante de CCOO, recuerda que "a día de hoy estamos igual que cuando empezamos nuestras reivindicaciones hace un año y cuatro meses. Nos hemos reunido con autoridades, nos han hecho promesas pero estas no se han cumplido. Estamos en un centro con residentes superasistidos y la situación es muy complicada. Por suerte de las 60 plazas, 14 no están ocupadas porque no damos abasto. Pero también nos ponemos en la piel de las familias que tienen una persona que podría ingresar en el centro y no pueden por esta falta de personal". A la concentración del miércoles 9 de enero asistieron la portavoz de Guanyar, Estefanía Blanes, la concejala de esta formación, Vicky Llácer, y la coordinadora de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, en apoyo a las peticiones de refuerzo de la plantilla, "se trata de unas reivindicaciones importantes que apoyamos por completo", ha explicado. La petición es de cinco auxiliares más y los dos celadores. Estos últimos firmaron el contrato el pasado 14 de diciembre, según los trabajadores, pero aún no se han incorporado. La única incorporación al centro ha sido la de la psicóloga.