The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - CASTELLÓN “La plantilla merece el apoyo de la afición por su compromiso” El director deportivo del Alcoyano, Josele González, analiza el inicio de liga desde la Venta Sant Jordi - El miércoles a las 18.00 horas debutará en Copa Federación , lo podrán seguir como siempre en Radio Alcoy, 1485 om , App Ser o en esta misma web martes, 08 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (08/10/2019) Josele González, director deportivo del Alcoyano, nos visita en el programa mensual que realizamos desde la Venta Sant Jordi. Con González analizamos el partido que mañana miércoles día 9, jugará el Alcoyano ante el Castellón en partido correspondiente a la Copa Federación. En increíble inicio de temporada es otro de nuestros argumentos y además hablamos de la plantilla, de las dos competiciones y de otros tantos asuntos de la actualidad del Alcoyano. Tal y como hicieron el portero José Juan y Vicente Parras en la última rueda de prensa, el director deportivo, pide el apoyo de la afición para el encuentro de mañana, ya que considera que los resultados y sobre todo el compromisos de los jugadores hace que un día festivo, el público pueda asistir en masa al campo para ver un partido muy atractivo, más si cabe con el buen sabor de boca que nos dejó el choque ante el Paterna del pasado domingo. Un programa realizado en directo desde la Venta Sant Jordi, en la carrera nacional 340, junto al cruce de Benifallim. Cabe recordar que el partido lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, en el 1485 de om, App Ser o en esta misma web desde las 17.45 horas.