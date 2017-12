The examples populate this alert with dummy content

PROTESTA La Plataforma en contra del ADN canino presentará una moción para acabar con esta nueva normativa La iniciativa vecinal argumentará que es "inservible" establecer un banco de ADN canino, además de ser una medida "costosa" para todos los ciudadanos lunes, 04 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Más de un centenar de personas asistieron el pasado sábado a la reunión para constituir la Plataforma en contra del ADN canino un día después de la entrada en vigor de la norma que obliga a censar a los perros. Una iniciativa ciudadana que cuestiona que la confección de un banco de ADN canino sea la solución para acabar con la suciedad en las calles. Una posición que van a presentar en forma de moción en el próximo pleno del día 18 de diciembre y cuyos puntos defiende Antonio Calero, representante de la plataforma: "Se trata de una norma gravosa e inservible (...) El propio Ayuntamiento va a tener que asumir grandes costos, porque los análisis sin propietarios vamos a tenerlos que pagar todos los alcoyanos, los que tenemos perro, y los que no". La plataforma considera que esa es la solución: localizar y perseguir a los propietarios incívicos que no recogen los excrementos de sus mascotas y no tener que costear una prueba de ADN que implique a todos los dueños. Además, Calero acusa al Ayuntamiento de falta de información: "Nadie se ha preocupado en decir a los ciudadanos que inscriban a sus animales en el censo". Con lo que, argumenta, no tiene sentido realizar la prueba del ADN a los perros. "Si todos estuvieran censados desde hace tiempo, un banco de ADN es posible que fuera fiable; ahora, no, el Ayuntamiento ni siquiera sabe cuántos tienen chip". Calero insiste en que en todas las ciudades donde se ha aplicado la nueva normativa "ha sido un fracaso" y que "todos los veterinarios de Alcoy" están "en contra" del censo canino.