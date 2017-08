The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS La plataforma pro CV 60 amplía su ámbito de acción El colectivo ciudadano inicia la recogida de firmas en las comarcas de la marina para exigir a la Generalitat la finalización de la autovía entre L'Olleria y Gandia viernes, 18 de agosto de 2017 La plataforma ciudadana que reclama la finalización de la autovía entre L’Olleria y Gandia amplía su ámbito de acción. El colectivo ha iniciado la recogida de firmas, a través de delegados, en las comarcas de las marinas. En el caso de La Marina Alta, la carretera CV 60 hasta Gandia da acceso directo desde el interior. El objetivo es aumentar las 6.000 firmas recogidas para reclamar a la Generalitat que concluya la obra, de la que falta el tramo pendiente entre L’Olleria y Terrateig, de 23 kilómetros. Pedro Juan Parra, portavoz de la plataforma, recalca que la finalización de la carretera es necesaria para vertebrar el territorio, dinamizar la economía y mejorar la seguridad. La plataforma ha reunido apoyos en municipios de Castilla La Mancha, cuyos vecinos tienen segundas residencias en la zona del litoral. En cuanto a adhesiones de entidades, la última en apoyar la reivindicación es la del CEEI Alcoy-Valencia. La plataforma quiere que en septiembre dé su apoyo el Consorcio de las Comarcas Centrales para ganar músculo en la defensa de la idea de acabar una infraestructura pendiente desde 2007 y valorada en 64,6 millones de euros.