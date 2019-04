The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO La plaza Benissaidó inicia su municipalización Todos los partidos con representación municipal han aprobado que comiencen los trámites miércoles, 27 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/03/2019) El Ayuntamiento aprueba el inicio de los trámites de la municipalización de la plaza Benissaidó, solicitada por los vecinos. La moción presentada por la Asociación de Vecinos de Benissaidó a través de Compromís, para solucionar la situación de su plaza, ha sido aprobada por unanimidad en el pleno de marzo. Los vecinos agradecen esta unanimidad expresada en el salón de plenos que esperan se plasme en realidad. Ximo Jarrín es uno de los vecinos de la plaza y ha mostrado la satisfacción inicial por esta medida. El alcalde, Antoni Francés, se ha comprometido a solicitar la cesión de la plaza al ayuntamiento para a partir de ahí iniciar los trámites de la municipalización y así revertir su deterioro, en especial en su asfaltado y en su urbanización. El espacio está rodeado por tres bloques de viviendas es de titularidad privada desde su construcción. Los vecinos realizarán un seguimiento para comprobar que se cumplen los compromisos adquiridos en el salón de plenos.