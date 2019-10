The examples populate this alert with dummy content

ALCOY La plaza Benissaidó tendrá más zonas verdes y una nueva distribución del tráfico El Ayuntamiento y los vecinos consensúan la reurbanización de la zona para ejecutar en 2020 miércoles, 30 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (30/10/2019) La reurbanización de la plaza de Benissaidó, en Alcoy, contará con la aportación de los vecinos. El alcalde, Antonio Francés, y los ediles Jordi Martínez y Teresa Sanjuán mantuvieron una reunión con los residentes donde "nos orientaron sobre el proyecto que quieren para devolver a la plaza como un espacio de convivencia, aumentando las zonas verdes y redistribuyendo el tráfico", explica Martínez. En esta actuación también proyectará la mejora en la iluminación, alcantarillado y cañerías. Estas aportaciones serán plasmadas en el proyecto que redactarán los técnicos a finales de año y, según informan desde el Ayuntamiento, se espera que las obras, con cargo al presupuesto de 2020, den comienzo el próximo verano.