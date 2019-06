The examples populate this alert with dummy content

INNOVACIÓN La plaza Santa Rafaela María ya tiene sus juegos interactivos pioneros en España El alcalde Antonio Francés y los concejales Alberto Belda y Jordi Martínez han inaugurado estos juegos junto a sus responsables y a un grupo de chavales del colegio Miguel Hernández lunes, 17 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/06/2019) La plaza Santa Rafaela Maria ya cuenta con un proyecto pionero en toda España como son juegos interactivos digitales. Un grupo de chavales del colegio Miguel Hernández han sido los primeros en probar estos juegos que según ha explicado uno de sus creadores Santiago Ribes, de la empresa Urban Enjoy, mezclan los dispositivos móviles con juegos colaborativos en la calle, en pleno parque, en concreto habrá dos tipos de juegos sobre un sistema de hormigón impreso también pionero. En la presentación de estos juegos han estado el alcalde Antonio Francés y los concejales Alberto Belda y Jordi Martínez. El segundo de ellos ha explicado además que con esta plaza se busca la accesibilidad por parte todos y por primera vez en España se pueden encontrar estos juegos y este sistema. Uno de los juegos será más físico con una serie de carreras y un podio virtual y otro más interpretativo de adivinar elementos como objetos o animales, por ejemplo. También habrá un espacio aún por finalizar en el que habrá una zona ajardinada pero también sobre hormigón lo que permitirá que entren en ella servicios de emergencia y para cualquier necesidad del colegio Esclavas adyacente.