The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA La pluja dóna una treva a la Mareta La Processó i la Súplica a la patrona de Cocentaina s'han desenvolupat amb un ambient fresc i humit, però sense pluja lunes, 22 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Tot i l'ambient fred i humit d'aquest dilluns 22 d'abril de matí, els actes centrals de la festivitat de la patrona de Cocentaina han pogut realitzar-se. La pluja, que va caure amb intensitat durant les vespres de diumenge, ha donat un respir als contestans per a poder escoltar la Súplica a les portes de l'església de Santa María el dia de la Mare de Déu del Miracle. El periodista Rubén Cervera posat la nota de color i emoció a la jornada amb la súplica a la Mareta davant centenars de contestans i devots. En finalitzar el públic ha victorejat la Súplica amb grits de “Mareta, Mareta,…”. A continuació s'ha desenvolupat l'Ofrena i la Missa Major a l'interior del temple.