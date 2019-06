The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT La pluviometría y la lucha contra el plástico invasivo L'Hora del medi Ambient analiza los registros de lluvia en la comarca en la primera mitad del año - Conocemos los detalles del proyecto municipal Desplastificat miércoles, 05 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (05/06/2019) L'Hora del Medi Ambient analiza los registros de lluvia y el proyecto Desplastificat. Los datos, que ha difundido el hombre del tiempo de Radio Alcoy, Enrique Moltó, en la Hora del Medi Ambient a la vista de los registros de AVAMET, cifran en 250 litros de agua por metro cuadrado lo recaudado en el observatorio del Pas de Benissaidó en Alcoy. Con el concejal de Medio Ambiente en funciones, Jordi Martínez, conocemos los detalles del proyecto que han desarrollado instituciones locales, Desplatificat, para evitar el consumo masivo de plásticos que tanto está perjudicando el planeta.