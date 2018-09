The examples populate this alert with dummy content

DEMOGRAFÍA La población extranjera alcanza el 10% del padrón de Alcoy La inmigración se incrementa un 30% durante la última década en la ciudad martes, 25 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La población extranjera representa el 10% del padrón de Alcoy. En la última década el colectivo de inmigrantes ha crecido un 30% en la ciudad. En Alcoy hay empadronadas 61.135 personas, de las que 6.141 tienen su origen en otros países, según el padrón municipal, actualizado a fecha del 11 de abril de 2018. En 2017 se inscribieron como vecinos de Alcoy un 8% más que en 2016 y un 30% más que en 2009, cuando eran 4.690 extranjeros, tal y como reflejan las estadísticas municipales. El número de población extranjera en la última década tuvo su pico más bajo en 2011 y 2012 con 3.572 y 3.470 foráneos, respectivamente, coincidiendo con los años más difíciles de la crisis económica en los que muchos migrantes regresaron a sus países. Esta tendencia ha dado un vuelco en los últimos años y, en la actualidad, la ciudad recibe la llegada de nuevos ciudadanos extranjeros, como explica Aroa Mira, edil de Políticas Sociales e Igualdad. Según afirma, el aumento de ciudadanos extranjeros refleja la mejora de la situación económica. La regidora añade que Alcoy “siempre ha sido una ciudad solidaria, con recursos a disposición de las personas que vienen de fuera”. Los extranjeros que residen en Alcoy proceden de 96 nacionalidades. Los que más son de Marruecos, 1.204 ciudadanos, seguidos de Rumanía con 1.197 o Ecuador con 860. Estas tres nacionalidades representan el 53% de todos los extranjeros que residen en la ciudad. Entre todos ellos, también, hay vecinos que nacieron en países tan lejanos como Comores, Vietnam o Argentina. Según señala la concejal de Políticas Sosciales, la población extranjera dispone de diversos recursos de ayuda como la oficina Pangea, situada en las instalaciones de Cruz Roja, que les atiende en diversos ámbitos, como la tramitación de documentos o formación para la adaptación en este territorio. La Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad, asimismo, ha puesto en marcha programas que facilitan la integración de las personas que se instalan en la ciudad.