The examples populate this alert with dummy content

INDICADORES La población en riesgo de pobreza disminuye tras alcanzar cotas históricas El 25% de vecinos de la comarca presenta riesgo de exclusión - La renta familiar media sigue en descenso miércoles, 15 de febrero de 2017 El último informe sobre Indicadores de pobreza y condiciones de vida señala que en L’Alcoià el 25% de la población se mantiene en situación de riesgo de pobreza y exclusión. En El Comtat, la cifra es mayor: el 26,5%. Este dato, correspondiente a 2015 y que la Conselleria de Economía acaba de hacer público, muestra un descenso de dos puntos respecto al año 2014, que alcanzó las cifras más elevadas de la serie histórica. Este indicador tiene en cuenta tres variables: la población en riesgo de pobreza, la situación laboral de los hogares y los índices de carencia material severa. El informe apunta que el 6% de la población vive en condiciones de carencia material severa. La renta media de las familias en 2015 disminuyó un 2% en L’Alcoià, donde queda en 13.806 euros anuales. En El Comtat, también con una reducción del 2%, la media es de 13.599 euros. L’Alcoià y El Comtat quedan ligeramente por debajo de la media provincial y autonómica.