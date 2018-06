The examples populate this alert with dummy content

CRISIS ECONÓMICA La pobreza se reduce un 8% en Alcoy El 77% de los usuarios de Cáritas presenta riesgo de quedar atrapados en la exclusión social miércoles, 13 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/06/2018) La pobreza se redujo un 8% el pasado año en Alcoy. Es el descenso del número de usuarios atendidos por Cáritas, que ha presentado su memoria anual. En el documento, la ONG advierte de que el 77% de las personas beneficiarias de ayuda ya habían sido atendidas en años anteriores y presentan riesgo de “quedar atrapadas en realidades de exclusión”. La entidad prestó servicio a 1.247 personas, a las que ofreció atención social y ayudas para alimentación, vivienda, farmacia o educación por importe de 78.740 euros. Cáritas destaca la reducción en un 8% respecto al año anterior, que mantiene la línea descendente “de los últimos cinco años”. No obstante, la ONG insiste en que crece un año más la cronificación de la pobreza: las mismas familias son atendidas año tras año. La conclusión a la que llega Cáritas es que hay menos pobreza pero es más severa para quienes la padecen: “La cronificación de las situaciones de pobreza las hace quedar atrapadas en realidades de exclusión de las que cada vez es más complicado salir”, afirma Cáritas. El 70% de los usuarios fue de origen español, el 69% de las cuales eran mujeres. El perfil de los beneficiarios de los programas de ayuda de Cáritas fueron parejas jóvenes, mujeres solas con hijos, personas solas y personas en viviendas precarias. En material laboral, Cáritas subraya la inserción laboral de 17 personas a través del plan de derecho a un empleo digno y un salario justo. En cuanto al economato, el pasado año ofreció alimentos y productos de higiene a 1.256 personas. Al economato destinó Cáritas 147.162 euros el pasado año.