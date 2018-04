The examples populate this alert with dummy content

SEGURIDAD La Policía ‘blinda’ los polígonos ante el riesgo de robos en Semana Santa La Comisaría refuerza la presencia de patrullas en áreas industriales ante el cese de actividad en las empresas jueves, 29 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/03/2018) La Policía Nacional ha puesto en marcha un dispositivo especial para prevenir robos en empresas durante la Semana Santa. La Comisaría ha reforzado la presencia de patrullas en los polígonos de Alcoy con el objetivo de evitar la acción de los delincuentes. El inspector jefe de la Policía, Jesús Sánchez, ha reconocido la “preocupación” que genera el cese completo de la actividad en las áreas industriales entre el Viernes Santo y el Lunes de Pascua. Sánchez ha detallado que las patrullas recorrerán los polígonos con “carácter preventivo” para detectar la presencia “no justificada” de vehículos o personas. El inspector jefe apunta que en estas fechas son frecuentes los robos en las empresas, fundamentalmente a través del método del butrón. “Los ladrones aprovechan que no hay nadie para poder actuar sin riesgo de ser sorprendidos”, razona. El dispositivo policial se ampliará a zonas comerciales, especialmente en aquellas en las que se ubican establecimientos como joyerías, también susceptibles de ser asaltadas.