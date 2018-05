The examples populate this alert with dummy content

CONFLICTO La policía de Cocentaina acuerda no realizar servicios extraordinarios Los sindicatos policiales SPPLB, CSIF, CCOO y USO denuncian el malestar de los agentes por sus retribuciones y anuncian medidas de presión lunes, 14 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (14/05/2018) Los sindicatos policiales denuncian el malestar de los agentes de Cocentaina por sus retribuciones y anuncian que no realizarán servicios extraordinarios como medida de presión. Los representantes de SIPOL, SPPLB, CSIF, CCOO y USO, critican la falta de interés e implicación por parte de la Corporación Municipal y concretamente Alcaldesa y Concejal delegado de Policía para resolver los problemas del colectivo y que se centran en que las retribuciones de la Policía Local de Cocentaina se encuentran entre las más bajas del resto de policías locales de la Comunidad Valenciana. “El salario es tan bajo que no encontramos municipios cuyas Policías Locales tengan un salario inferior al nuestro”. Aseguran que el pasado día 9 de mayo de 2018 tuvo lugar una reunión para la Equiparación Salarial y que ante la situación que califican de insostenible, los empleados públicos acordaron por unanimidad no realizar servicios extraordinarios. "Queremos hacer hincapié en que esta situación viene arrastrándose desde hace varios años y que por parte del Concejal de policía y de personal se ha limitado a hacer promesas siendo reiteradamente incumplidas, motivo por el cual se ha llegado a esta situación"