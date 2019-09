The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS La Policía detiene a una mujer en Alcoy por difundir fotografías de contenido sexual de su expareja A la arrestada se le imputa un delito de descubrimiento y revelación de secretos –El juzgado le impone orden de alejamiento y prohibición de comunicación con el perjudicado domingo, 01 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 47 años en Alcoy por difundir fotografías de contenido sexual de su expareja, entre familiares y compañeros de trabajo a través de correo electrónico y postal, y le imputa un delito de descubrimiento y revelación de secretos. La pareja –y según consta en la denuncia interpuesta por el hombre- se conoció por motivos laborales e iniciaron una relación íntima. En la misma, el hombre le enviaba fotografías de manera voluntaria de carácter íntimo a la mujer. Pero ésta, una vez el varón decidió romper la relación, no aceptó esta decisión y comenzó a enviar las imágenes de contenido sexual a la víctima por correo postal y a la empresa donde trabajaban “con el claro fin de perjudicarle tanto en la esfera personal como profesional, intentando que perdiera su puesto de trabajo”, según informan fuentes de la Policía Nacional A partir de la denuncia, la brigada de Policía Judicial de Alcoy inició la investigación que culminó con la detención de la mujer a la que se le imputa un delito conocido como sexting. El juzgado de Instrucción número 8 de Alicante, encargado de este caso, impuso a la detenida una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con el perjudicado.