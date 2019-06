The examples populate this alert with dummy content

ALCOY La Policía investiga a dos jóvenes por el incendio que calcinó 1,5 hectáreas en Santiago Payá Una colilla, al parecer, provocó fortuitamente el fuego que alarmó a los vecinos de la zona miércoles, 05 de junio de 2019

La Policía Nacional investiga a dos jóvenes como posibles autores del incendio que quemó una hectárea y media de vegetación en el polígono de Santiago Payá de Alcoy. Al parecer, el fuego se inició de manera fortuita por una colilla. Estos chicos, que fueron los primeros que dieron la voz de alarma al 112, explicaron que estaban fumando y la colilla prendió la pelusa de los chopos, según informan fuentes policiales. Los agentes. según la información facilitada, interrogaron a los jóvenes en calidad de investigados por esta imprudencia y no han sido detenidos. El fuego, que se ha dado por extinguido a las ocho de esta mañana, calcinó una hectárea y media de chopos, pinos y matorrales. Cinco dotaciones de bomberos del parque de la Muntanya, dos unidades de bomberos forestales, dos autobombas y voluntarios de ACIF trabajaron en la extinción de las llamas que causaron alarma entre los vecinos de la zona.