MURO La Policía Local denuncia represalias de la alcaldesa Tres sindicatos advierten de la explotación laboral de interinos para cubrir las horas extraordinarias martes, 28 de noviembre de 2017 Tres sindicatos han denunciado represalias del Gobierno de Muro, que comparten Compromís y Esquerra Unida, contra los dos agentes de la Policía Local que mantuvieron un enfrentamiento en plena calle con la alcaldesa, Jacqueline Cerdà. Advierten, además, de la explotación laboral de personal interino para suplir la negativa del cuerpo a realizar horas extraordinarias para reivindicar la ampliación de la plantilla. El Sindicato de Policías Locales, el Sindicato de Policías y Bomberos y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han denunciado a través de un comunicado que el Gobierno local ha retirado el dispositivo móvil que permite imponer multas a los dos agentes que tuvieron un enfrentamiento en plena calle, el pasado día 1 de octubre, con la alcaldesa, Jacqueline Cerdà. El Gobierno local, señalan los sindicatos, pidió a Suma que anulasen las multas impuestas por esos dos agentes en la jornada del enfrentamiento. Los tres sindicatos insisten en que el Gobierno municipal sigue haciendo oídos sordos a la petición de incrementar la plantilla y advierten de que el Ayuntamiento de Muro está utilizando a personal interino para cubrir las horas extraordinarias que la plantilla se niega a realizar como protesta por la negativa municipal a aceptar sus reivindicaciones laborales y salariales. Los sindicatos apuntan que los policías interinos carecen de arma y formación adecuada. Añaden que estos agentes interinos están doblando turnos bajo presión laboral y sin respetar los descansos previstos en la Ley.