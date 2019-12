The examples populate this alert with dummy content

SEGURIDAD La Policía Local estrena 53 chalecos antibalas Los agentes disponen de estas protecciones que ha adquirido el Ayuntamiento por 38.000 euros martes, 24 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Policía Local de Alcoy estrena 53 chalecos antibalas que ha comprado el Ayuntamiento por un importe de unos 38.000 euros. El edil de Seguridad, Raül Llopis, ha explicado que ya están distribuyendo estas protecciones a los agentes. "Nuevos materiales -dice Llopis- para que los policías puedan realizar, de la mejor manera posible, su tarea de atención y protección a las alcoyanas y alcoyanos". Son unos chalecos de uso interno-externo, de alta flexibilidad, antibala y antipunzón, según informan fuentes municipales.