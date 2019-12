The examples populate this alert with dummy content

EQUIPAMIENTO La Policía Local incorpora dos nuevos vehículos híbridos La partida invertida ha sido de 45.700 euros de los 50.000 euros previstos - Antes de finales de año se dispondrá de 54 chalecos antibalas viernes, 20 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/12/2019) La Policía Local ha incorporado dos nuevos vehículos hídridos eléctricos ecológicos a su flota. En ellos el Ayuntamiento ha invertido 45.700 euros de la partida presupuestada en 50.000 euros. Raül Llopis, concejal de Seguridad, ha explicado que con los nuevos vehículos híbridos se contribuye a desarrollo sostenible de la marca Hyundai. Antes de final de año los agentes dispondrán de 54 chalecos antibalas, para cumplir de este modo con otra de las reivindicaciones sindicales.