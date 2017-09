The examples populate this alert with dummy content

MURO La Policía Local pide soluciones a la situación laboral que arrastra durante más de una década Tres sindicatos de Policía manifiestan por escrito, a través de un comunicado, el malestar por las condiciones laborales que dejan su sueldo por debajo de la media del resto de municipios de la Comunitat - La Policía reclama que el gobierno "valore" su trabajo miércoles, 20 de septiembre de 2017 Los sindicatos SPPLB, SIPOL y CSI-F han querido mostrar su malestar con el Ayuntamiento de Muro debido a la mala situación laboral que, dicen, arrastran desde hace más de diez años. La Policía acusa a los diferentes gobiernos locales de haberla dejado de lado hasta llegar al estancamiento. El principal problema, ha explicado el delegado sindical de Sipol, Raúl Cortés, son los sueldos, que están hasta 300 euros por debajo de la media de la Comunitat: "Se puede demostrar con las nóminas en la mano, no escondemos nada". Además, desde el sindicato lamentan que, a pesar de realizar "funciones que se salen de la normativa autonómica", el gobierno "nunca las ha valorado". Los sindicatos de la Policía responden en un comunicado después de que voces del Ayuntamiento de Muro hayan lanzado la alerta de que han aumentado las sanciones como medida de presión para mejorar sus condiciones laborales. Una conclusión que Cortés desmiente. "Se puede desmentir porque disponemos de una base de datos y gestionamos las multas de tráfico a través de SUMA, tenemos unas estadísticas registradas". El delegado sindical de Sipol explica que la Policía desarrolla en Muro otras labores que no están remuneradas. Lo hace, dice, por vocación, desde unas dependencias que, asegura, están abandonadas.